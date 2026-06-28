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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Крымский мост закрыт
Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T20:28
2026-06-28T20:28
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керченский пролив
керчь
крым
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срочные новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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керченский пролив, керчь, крым, новости крыма, срочные новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, тамань
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыли

20:28 28.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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