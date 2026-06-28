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Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня
Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня
У Крымского моста со стороны Керчи образовался затор в 119 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T10:11
2026-06-28T10:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста со стороны Керчи образовался затор в 119 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом еще три часа назад очередей к досмотровым пунктам по обе стороны мостоперехода через Керченский пролив не было.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня

Крымский мост сейчас - за три часа собралась очередь в 119 автомобилей

10:11 28.06.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста со стороны Керчи образовался затор в 119 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 119 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
При этом еще три часа назад очередей к досмотровым пунктам по обе стороны мостоперехода через Керченский пролив не было.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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