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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T18:06
2026-06-28T18:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 15 часов воскресенья очередь из 135 машин была со стороны Тамани.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья

18:06 28.06.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - приводятся данные на 18.00.
В 15 часов воскресенья очередь из 135 машин была со стороны Тамани.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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