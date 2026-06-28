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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T18:06
2026-06-28T18:06
2026-06-28T18:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
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тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 15 часов воскресенья очередь из 135 машин была со стороны Тамани.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья