https://crimea.ria.ru/20260628/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-vecheru-voskresenya-1157227281.html

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру воскресенья

На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T18:06

2026-06-28T18:06

2026-06-28T18:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 15 часов воскресенья очередь из 135 машин была со стороны Тамани.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керченский пролив

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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