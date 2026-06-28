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Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани
Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани
На Крымском мосту начала формироваться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T13:12
2026-06-28T13:12
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала формироваться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 10 утра воскресенья очередь из 119 машин была на выезд из Крыма.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани

Крымский мост - со стороны Краснодарского края начала расти очередь

13:12 28.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала формироваться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - приводятся данные на 13.00.
В 10 утра воскресенья очередь из 119 машин была на выезд из Крыма.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистика
 
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