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Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя
Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя
Во всех районах Симферополя активно косят траву, которая пошла в быстрый рост после частых и обильных осадков. Чтобы своевременно справляться с этой задачей и... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T21:12
2026-06-28T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Во всех районах Симферополя активно косят траву, которая пошла в быстрый рост после частых и обильных осадков. Чтобы своевременно справляться с этой задачей и придать столице ухоженный вид, было увеличено количество косарей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин."В этом году погодные условия такие, что всю весну и сейчас данная тенденция продолжается. Это - дождь, солнце, дождь, солнце. Трава растет очень быстро. Нам пришлось в процессе усиливаться. В прошлом году у нас в среднем по городу работало порядка 70 человек. И мы справлялись. В этом году, весной, в мае, нам приходилось доводить количество косарей до 100, чтобы успевать", - подтвердил он.По словам гостя студии, покос ведется регулярно по графику во всех районах города, как на центральных проездных улицах Симферополя, так и на улицах частного сектора."Что касается, июня, то покос травы на центральных проездных улицах производим три раза в месяц. Потом, по отдаленности, более прилегающие к центру улицы - два раза в месяц. И частный сектор у нас в более в "ручном режиме", но в среднем - раз в месяц", - рассказал директор предприятия.Роман Гусынин также добавил, что помимо уличной дорожной сети, общественной территории, МБУ "Город" занимается покосом травы на внутриквартальных территориях."Это – муниципальные, не отмежеванные территории, в комплексах. Там у нас покос производится два раза в месяц", - дополнил он.Что касается уборки скошенной травы, то она производится самими работниками службы в течение нескольких дней, подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал выговор главе поселения за мусор и нескошенную травуВ Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температурВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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городская среда, новости, новости крыма, симферополь, жкх, жкх крыма и севастополя, мбу "город"
Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя

В Симферополе увеличили число косарей из-за активного роста травы в после осадков

21:12 28.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБлагоустройство территории
Благоустройство территории - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Во всех районах Симферополя активно косят траву, которая пошла в быстрый рост после частых и обильных осадков. Чтобы своевременно справляться с этой задачей и придать столице ухоженный вид, было увеличено количество косарей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин.
"В этом году погодные условия такие, что всю весну и сейчас данная тенденция продолжается. Это - дождь, солнце, дождь, солнце. Трава растет очень быстро. Нам пришлось в процессе усиливаться. В прошлом году у нас в среднем по городу работало порядка 70 человек. И мы справлялись. В этом году, весной, в мае, нам приходилось доводить количество косарей до 100, чтобы успевать", - подтвердил он.
По словам гостя студии, покос ведется регулярно по графику во всех районах города, как на центральных проездных улицах Симферополя, так и на улицах частного сектора.
"Что касается, июня, то покос травы на центральных проездных улицах производим три раза в месяц. Потом, по отдаленности, более прилегающие к центру улицы - два раза в месяц. И частный сектор у нас в более в "ручном режиме", но в среднем - раз в месяц", - рассказал директор предприятия.
Роман Гусынин также добавил, что помимо уличной дорожной сети, общественной территории, МБУ "Город" занимается покосом травы на внутриквартальных территориях.
"Это – муниципальные, не отмежеванные территории, в комплексах. Там у нас покос производится два раза в месяц", - дополнил он.
Что касается уборки скошенной травы, то она производится самими работниками службы в течение нескольких дней, подытожил гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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