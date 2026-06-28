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Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
Российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T12:21
2026-06-28T13:00
новости сво
министерство обороны рф
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн- РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщило Минобороны России.Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки "Восток" занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.24 июня бойцы "Севера" взяли под свой контроль Иволжанское Сумской области.Ранее российские войска освободили Юровку и Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы россии
Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России

ВС РФ освободили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях

12:21 28.06.2026 (обновлено: 13:00 28.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенные автомобилисты группировки войск "Запад" в ЛНР
Военные автомобилисты группировки войск Запад в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн- РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки "Восток" занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.
Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.
24 июня бойцы "Севера" взяли под свой контроль Иволжанское Сумской области.
Ранее российские войска освободили Юровку и Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.
Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы России
 
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