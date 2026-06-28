https://crimea.ria.ru/20260628/esche-dva-naselennykh-punkta-pereshli-pod-kontrol-armii-rossii-1157220978.html

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России

Российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T12:21

2026-06-28T12:21

2026-06-28T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн- РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, сообщило Минобороны России.Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки "Восток" занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.Накануне подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.24 июня бойцы "Севера" взяли под свой контроль Иволжанское Сумской области.Ранее российские войска освободили Юровку и Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы россии