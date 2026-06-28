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Чем грозит Крыму аномальная жара - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Чем грозит Крыму аномальная жара
Чем грозит Крыму аномальная жара - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Чем грозит Крыму аномальная жара
Аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов. Об этом сообщили в Крымском РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T09:04
2026-06-28T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Кроме того, 28 и 29 июня в западных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма и в Севастополе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность, напоминают синоптики.В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В дневное время на юге вероятен слабый дождь.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в КрымуВ Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршрутыВ Ялте горит лес
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РИА Новости Крым
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Чем грозит Крыму аномальная жара

В Крыму с 28 июня по 2 июля ожидается аномально-жаркая погода до + 35 градусов

09:04 28.06.2026 (обновлено: 09:29 28.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 28 июня по 2 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +30…35 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 и 29 июня в западных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма и в Севастополе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность, напоминают синоптики.
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В дневное время на юге вероятен слабый дождь.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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