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Чем грозит Крыму аномальная жара

Чем грозит Крыму аномальная жара - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Чем грозит Крыму аномальная жара

Аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов. Об этом сообщили в Крымском РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T09:04

2026-06-28T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Кроме того, 28 и 29 июня в западных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма и в Севастополе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность, напоминают синоптики.В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В дневное время на юге вероятен слабый дождь.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в КрымуВ Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршрутыВ Ялте горит лес

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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