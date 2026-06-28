https://crimea.ria.ru/20260628/bolee-moschnye---putin-rasskazal-ob-udarakh-po-ukraine-i-naraschivanii-pvo-1157232237.html

Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО

Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО

Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный и характер и наносят серьезный ущерб. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T22:38

2026-06-28T22:38

2026-06-28T22:47

владимир путин (политик)

украина

пво

новости сво

удары по украине

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный и характер и наносят серьезный ущерб. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Что касается ударов по российской критически важной инфраструктуре, то, конечно, эти удары создают проблемы, сказал Путин, отметив, что наблюдается определенный дефицит, но он не критический.По словам Путина, у России есть новые беспилотные летательные аппараты, с новыми технологиями. Также президент обозначил, что следует наладить необходимый объем импорта. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и самое главное — людей. "Главная задача здесь — защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - сказал Путин и добавил: "Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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