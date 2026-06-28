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Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный и характер и наносят серьезный ущерб. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T22:38
2026-06-28T22:38
2026-06-28T22:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный и характер и наносят серьезный ущерб. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Что касается ударов по российской критически важной инфраструктуре, то, конечно, эти удары создают проблемы, сказал Путин, отметив, что наблюдается определенный дефицит, но он не критический.По словам Путина, у России есть новые беспилотные летательные аппараты, с новыми технологиями. Также президент обозначил, что следует наладить необходимый объем импорта. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и самое главное — людей. "Главная задача здесь — защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - сказал Путин и добавил: "Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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владимир путин (политик), украина, пво, новости сво, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
Путин рассказал о мощных ударах по Украине и заявил о наращивании сил ПВО
22:38 28.06.2026 (обновлено: 22:47 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный и характер и наносят серьезный ущерб. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.
"Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят действительно к серьезным последствиям", - сказал российский лидер.
Что касается ударов по российской критически важной инфраструктуре, то, конечно, эти удары создают проблемы, сказал Путин, отметив, что наблюдается определенный дефицит, но он не критический.
"Первая задача – это быстро нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, и с учетом того, что применяется противником, того, что им передают из той же Европы", - сказал Путин.
По словам Путина, у России есть новые беспилотные летательные аппараты, с новыми технологиями.
"Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставок в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно и то, что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита", - заявил Путин.
Также президент обозначил, что следует наладить необходимый объем импорта. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и самое главное — людей.
"Главная задача здесь — защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - сказал Путин и добавил: "Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности".
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