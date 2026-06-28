https://crimea.ria.ru/20260628/bolee-13-tys-chelovek-skonchalis-v-evrope-za-nedelyu-iz-za-zhary--voz-1157227013.html
Более 1 300 человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ
Более 1 300 человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Более 1 300 человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ
Более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T17:47
2026-06-28T17:47
2026-06-28T17:48
европа
европейский союз (ес)
жара
воз
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115233_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_efbe374da877508dc269a14683a88232.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Глава ВОЗ отметил, что Европа — континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле: темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.Гебрейесус отметил, что под влиянием изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая раньше считалась явлением, случающимся "раз в поколение", теперь наблюдается практически ежегодно.В ВОЗ призвали европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары в рамках более широкой программы по защите здоровья населения от последствий изменения климата.В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/sneg-v-mae-i-zhara-v-yanvare-pogodnykh-anomaliy-na-yuge-rossii-budet-vse-bolshe-1156664360.html
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115233_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_258c07bc25aa48766a1720be6d43079c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, европейский союз (ес), жара, воз, новости, в мире
Более 1 300 человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ
Более 1,3 тысяч человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ
17:47 28.06.2026 (обновлено: 17:48 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с высокими температурами. Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры", - написал он в Х.
Глава ВОЗ отметил, что Европа — континент, где потепление происходит быстрее всего на Земле: темпы роста температуры вдвое превышают среднемировые показатели.
"В настоящее время 150 миллионов человек страдают от экстремальной жары; сотни людей погибли, школы закрыты, а энергосистемы работают на пределе возможностей", - указал он.
Гебрейесус отметил, что под влиянием изменения климата и глобального потепления аномальная жара, которая раньше считалась явлением, случающимся "раз в поколение", теперь наблюдается практически ежегодно.
В ВОЗ призвали европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья в условиях жары в рамках более широкой программы по защите здоровья населения от последствий изменения климата.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.