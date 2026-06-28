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Без справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцев

Без справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцев - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Без справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцев

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T10:41

2026-06-28T10:41

2026-06-28T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Европейские власти вводят новые правила въезда для беженцев с Украины: теперь от них будут требовать с украинцев справки об освобождении от военной службы. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Отказывать во въезде будут не только лицам мужского пола от 23 до 60 лет, которые не имеют права покидать территорию Украины, но и мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ. Такие украинцы не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.Кроме того, если военнообязанный легально выедет в ЕС, но не вернется на Украину, он будет лишен возможности получить временную защиту.Ранее о том, что Еврокомиссия хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных, уже сообщал еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер.При этом принимать беженцев с Украины будут еще на год, до марта 2028 года, уточнил еврокомиссар.По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС, лишать текущего статуса не намерены — нововведение коснется только вновь прибывающих. Просьба об изменении условий исходила от киевского руководства, уточнил политик. При этом он отказался признать новую меру дискриминационной.Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с ПольшейВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогуУкраинский центр помощи беженцам выгнали из Брюсселя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), украина, шенген (шенгенская виза), политика, миграционная политика, новости