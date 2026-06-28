https://crimea.ria.ru/20260628/benzin-v-sochi-gde-i-kak-rabotayut-azs-1157218007.html

Бензин в Сочи: где и как работают АЗС

Бензин в Сочи: где и как работают АЗС - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Бензин в Сочи: где и как работают АЗС

В Сочи расположено 58 автозаправочных станций, из них стабильно работают 46. Топливные операторы действуют в условиях высокого сезонного спроса. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T09:46

2026-06-28T09:46

2026-06-28T09:46

сочи

краснодарский край

кубань

бензин

азс

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топливо

дизельное топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Сочи расположено 58 автозаправочных станций, из них стабильно работают 46. Топливные операторы действуют в условиях высокого сезонного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.Адреса работающих и закрытых АЗСВ администрации уточнили, что в воскресенье, 28 июня, нет топлива в продаже на восьми АЗС "Газпромнефть" и "НТК". Это связано с тем, что сначала топливо поставляется на автозаправочные станции сети "Газпром", после чего его отгружают партерам в порядке очередности:ул. Урожайная (ближайшая АЗС "Лукойл" также на Урожайной);ул. Батумское шоссе (ближайшая АЗС "Лукойл" также на ул. Батумское шоссе);ул. Декабристов (ближайшая АЗС "Роснефть" на ул. Магнитогорской);ул. Калараша (ближайшая АЗС "Роснефть" на ул. Победы);мкр. Нижняя Хобза (ближайшая АЗС "Роснефть" на ул. Магнитогорской);ул. Виноградная (ближайшая АЗС "Роснефть" также на ул. Виноградной);ул. Сухумское шоссе (ближайшая АЗС "Роснефть" на ул. Володарского);ул. Кирпичная (ближайшая АЗС "Лукойл" на ул. Ленина).Кроме того, на четырех АЗС "Роснефти" и "Лукойла" идет ремонт и ребрендинг, они закрыты:п. Якорная Щель (ближайшая АЗС "Роснефть" на ул. Магнитогорской);ул. Виноградная (ближайшая АЗС "Лукойл" также на ул. Виноградной);ул. Батумское шоссе (ближайшая АЗС "Лукойл" также на ул. Батумское шоссе);ул. Авиационная (ближайшая АЗС "Роснефть" также на ул. Авиационной).На автозаправочной станции "Газпрома", которая находится ул. Главной, не отпускают дизельное топливо. Ближайшая точка, где можно его приобрести – это заправка "Роснефть" на ул. Магнитогорской, добавили в пресс-службе.Сколько можно залить бензина или дизеля в бакВ связи с повышенным спросом, связанным с увеличением потока туристов на автомобилях, а также искусственным ажиотажем, на территории Сочи действуют ограничения на отпуск топлива на одну машину (в один чек):в сети АЗС "Роснефть" – до 30 литров бензина и 30 литров дизеля, отпуск в тару ограничен;в сети АЗС "Лукойл" – 20 литров бензина и 60 дизеля, отпуск в тару ограничен;в сетях АЗС "Газпромнефть" и "Газпром" – до 30 литров бензина и 60 литров дизеля, отпуск в тару ограничен.Ранее советник Главы Крыма Олег Крючков сообщал, что через Крымский мост можно будет провезти 200 литров топлива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой. Такую информацию. При этом размеры тары должны быть размером 65х75 см.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовГорожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей АквариумаСитуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей

https://crimea.ria.ru/20260628/massirovannaya-ataka-na-kuban---chto-izvestno-1157216731.html

сочи

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, кубань, бензин, азс, дефицит топлива в крыму, топливо, дизельное топливо, новости