https://crimea.ria.ru/20260628/72-drona-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157231169.html

72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.06.2026

72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T20:47

2026-06-28T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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