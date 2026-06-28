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72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T20:47
2026-06-28T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма, срочные новости крыма
72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

20:47 28.06.2026 (обновлено: 20:50 28.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией.
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Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
20:30
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовостиНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
21:12Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя
21:11Крымский мост открыт для движения транспорта
20:4772 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:30Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
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