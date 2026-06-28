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213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь - РИА Новости Крым, 28.06.2026
213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T07:30
2026-06-28T07:30
2026-06-28T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.В течение прошлого дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
07:30 28.06.2026 (обновлено: 07:32 28.06.2026)