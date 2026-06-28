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213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь - РИА Новости Крым, 28.06.2026
213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T07:30
2026-06-28T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.В течение прошлого дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь

213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь

07:30 28.06.2026 (обновлено: 07:32 28.06.2026)
 
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
В течение прошлого дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
06:39
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Министерство обороны РФКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
07:30213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
07:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
06:48Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
06:39Массированная атака на Кубань - что известно
00:01Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
23:57Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
22:29Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье
22:15Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день
21:48Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период
21:35В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
21:23Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель
21:041430 человек погибли от землетрясения в Венесуэле
20:50124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
20:32Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели
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