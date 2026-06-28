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В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T10:53
2026-06-28T10:53
ракетная опасность
крым многонациональный
новости крыма
срочные новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ракетная опасность, крым многонациональный, новости крыма, срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму объявлена ракетная опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность

10:53 28.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетная опасностьКрым многонациональныйНовости КрымаСрочные новости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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