https://crimea.ria.ru/20260627/vuchich-anonsiroval-svoyu-otstavku-cherez-neskolko-nedel-1157215860.html

Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель

Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Об этом он сообщил в Белграде на митинге в поддержку правящей Сербской... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T21:23

2026-06-27T21:23

2026-06-27T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Об этом он сообщил в Белграде на митинге в поддержку правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).По словам президента, его предложение поддержало партийное руководство.При этом он не уточнил, идет ли речь о президентских и парламентских выборах и когда они состоятся.Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, александр вучич, в мире, новости, выборы