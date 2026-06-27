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Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель
Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Об этом он сообщил в Белграде на митинге в поддержку правящей Сербской... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T21:23
2026-06-27T21:23
2026-06-27T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Об этом он сообщил в Белграде на митинге в поддержку правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).По словам президента, его предложение поддержало партийное руководство.При этом он не уточнил, идет ли речь о президентских и парламентских выборах и когда они состоятся.Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сербия, александр вучич, в мире, новости, выборы
Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель
Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке через несколько недель
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Об этом он сообщил в Белграде на митинге в поддержку правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).
"Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года... Наш победный список на предстоящих выборах будет называться "Объединенная Сербия", - цитирует Вучича РИА Новости.
По словам президента, его предложение поддержало партийное руководство.
При этом он не уточнил, идет ли речь о президентских и парламентских выборах и когда они состоятся.
Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
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