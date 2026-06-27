https://crimea.ria.ru/20260627/vsu-atakovali-voennyy-muzey-v-rostovskoy-oblasti--est-postradavshie-1157208910.html
ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие
ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 27.06.2026
ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие
Украинский беспилотник атаковал музей Великой Отечественной войны в Ростовской области "Самбекские высоты". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T12:38
2026-06-27T12:38
2026-06-27T12:51
юрий слюсарь
ростовская область
атаки всу
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал музей Великой Отечественной войны в Ростовской области "Самбекские высоты". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим.При этом детонации и пожара не зафиксировано, добавил Слюсарь.Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при активной поддержке Правительства Ростовской области. Он открылся в 2020 году в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.Ведущим сооружением музея является Мемориальный памятник "Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога", установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог и завершивших освобождение Ростовской области. Это самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области, посвященный Великой Отечественной войне. На территории музея есть Сад Победы, экспозиция под открытым небом - танки, техника и оружие, а также необычный музей с голограммами, видеопроекциями, оружием, техникой и подлинными артефактами времен Великой Отечественной войны.Это не первый удар ВСУ по памятникам в России. 10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя"Подземно-минная война": в здании Панорамы Севастополя уцелело ценное полотно"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в Севастополе
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юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие
В Ростовской области беспилотник ВСУ атаковал музей "Самбекские высоты"
12:38 27.06.2026 (обновлено: 12:51 27.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал музей Великой Отечественной войны в Ростовской области "Самбекские высоты". Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея "Самбекские высоты". По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются", - написал он в МАКС.
На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим.
При этом детонации и пожара не зафиксировано, добавил Слюсарь.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при активной поддержке Правительства Ростовской области. Он открылся в 2020 году в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Ведущим сооружением музея является Мемориальный памятник "Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога", установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог и завершивших освобождение Ростовской области. Это самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области, посвященный Великой Отечественной войне.
На территории музея есть Сад Победы, экспозиция под открытым небом - танки, техника и оружие, а также необычный музей с голограммами, видеопроекциями, оружием, техникой и подлинными артефактами времен Великой Отечественной войны.
Это не первый удар ВСУ по памятникам в России. 10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы
"Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели
, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна
Франца Рубо не пострадали.
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