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ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение

ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение - РИА Новости Крым, 27.06.2026

ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение

Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T18:05

2026-06-27T18:05

2026-06-27T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ВС РФ применили беспилотники дальнего действия "Герань-4 сикер" и "Герань-2 сикер". Был поражен завод по производству нефтепродуктов компании "СП ЮКОИЛ"."Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля", - добавили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожье, новости сво