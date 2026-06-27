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ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение
ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение - РИА Новости Крым, 27.06.2026
ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение
Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T18:05
2026-06-27T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ВС РФ применили беспилотники дальнего действия "Герань-4 сикер" и "Герань-2 сикер". Был поражен завод по производству нефтепродуктов компании "СП ЮКОИЛ"."Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля", - добавили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), запорожье, новости сво
ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение

ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение

18:05 27.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные Силы ударами беспилотников "Герань" поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы России нанесли удар по предприятию топливно-энергетического комплекса используемого в интересах ВСУ в районе Запорожья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВС РФ применили беспилотники дальнего действия "Герань-4 сикер" и "Герань-2 сикер". Был поражен завод по производству нефтепродуктов компании "СП ЮКОИЛ".
"Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля", - добавили в МО РФ.
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НовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ЗапорожьеНовости СВО
 
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