https://crimea.ria.ru/20260627/vozdushnaya-trevoga-snova-zvuchit-v-sevastopole-1157214813.html

Воздушная тревога снова звучит в Севастополе

Воздушная тревога снова звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Воздушная тревога снова звучит в Севастополе

В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T23:57

2026-06-27T23:57

2026-06-27T23:57

воздушная тревога в севастополе

севастополь

новости севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_d22526a3ac21dbca112285fbf5ab1651.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым