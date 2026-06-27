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Воздушная тревога снова звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T18:33
2026-06-27T18:33
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Воздушная тревога снова звучит в Севастополе

18:33 27.06.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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Заголовок открываемого материала
18:56В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:33Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
18:24 В Крыму объявлена ракетная опасность
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