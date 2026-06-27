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В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты

В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты - РИА Новости Крым, 27.06.2026

В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты

Большинство экологических троп и туристических маршрутов в Ялтинском заповеднике будут закрыты с 30 июня. Об этом предупредили в пресс-службе "Заповедного... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T12:28

2026-06-27T12:28

2026-06-27T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Большинство экологических троп и туристических маршрутов в Ялтинском заповеднике будут закрыты с 30 июня. Об этом предупредили в пресс-службе "Заповедного Крыма".Отмечается, что решение принято в связи с особым противопожарным режимом, который действует на полуострове.В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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