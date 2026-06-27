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В Ялте горит лес

В Ялте горит лес - РИА Новости Крым, 27.06.2026

В Ялте горит лес

В Крыму огнеборцы тушат лесной пожар в Ялте у подножия горы Ай-Петри, площадь возгорания превысила 3 гектара. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T10:44

2026-06-27T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму огнеборцы тушат лесной пожар в Ялте у подножия горы Ай-Петри, площадь возгорания превысила 3 гектара. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по РК, а также силы и средства "Крым-Спас", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, учреждения "Заповедный Крым" и волонтеры.Всего к ликвидации пожара привлечено 98 человек, 24 единицы техники.В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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