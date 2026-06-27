https://crimea.ria.ru/20260627/v-sevastopole-razreshat-zapravku-diztopliva-v-kanistry-dlya-generatorov-1157216062.html
В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов - РИА Новости Крым, 27.06.2026
В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
В Севастополе продажа топлива на АЗС 28 июня будет осуществляться по QR-кодам, также появится возможность заправить дизельное топливо (ДТ) в канистры для... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T21:35
2026-06-27T21:35
2026-06-27T21:35
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продажа топлива на АЗС 28 июня будет осуществляться по QR-кодам, также появится возможность заправить дизельное топливо (ДТ) в канистры для домашних генераторов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.Получение кодов стартует в субботу в 22:05, уточнил он.В чат-боте теперь у севастопольцев есть возможность ввести регистрационный номер своего транспортного средства заранее, до непосредственного запуска выдачи QR-кода, отметил губернатор.Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 в воскресенье. Отпуск бензина в канистры, за исключением дизтоплива, запрещен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дефицит топлива в крыму, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, бензин
В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
В Севастополе будет доступна заправка дизтоплива в канистры для домашних генераторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе продажа топлива на АЗС 28 июня будет осуществляться по QR-кодам, также появится возможность заправить дизельное топливо (ДТ) в канистры для домашних генераторов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Получение кодов стартует в субботу в 22:05, уточнил он.
"Обещал разобраться с заправкой ДТ в канистры для того, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру ДТ можно будет завтра, но только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода", - добавил Развожаев.
В чат-боте теперь у севастопольцев есть возможность ввести регистрационный номер своего транспортного средства заранее, до непосредственного запуска выдачи QR-кода, отметил губернатор.
Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 в воскресенье. Отпуск бензина в канистры, за исключением дизтоплива, запрещен.
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