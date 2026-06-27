https://crimea.ria.ru/20260627/v-sevastopole-do-pozdnego-vechera-budut-slyshny-strelba-i-vzryvy-1157211954.html

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы - РИА Новости Крым, 27.06.2026

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы

В Севастополе в субботу военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T15:45

2026-06-27T15:45

2026-06-27T15:45

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Военные будут отрабатывать стрельбы из различных видов оружия, также запланировано гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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