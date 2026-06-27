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В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы - РИА Новости Крым, 27.06.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе в субботу военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T15:45
2026-06-27T15:45
2026-06-27T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Военные будут отрабатывать стрельбы из различных видов оружия, также запланировано гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы
В Севастополе военные тренируются ликвидировать диверсантов – слышны взрывы и стрельба