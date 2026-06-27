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В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения - РИА Новости Крым, 27.06.2026
В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
В Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T11:10
2026-06-27T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.По данным Воронкина, в восстановлении энергетической системы региона задействованы свыше 500 специалистов. Накануне в Минэнерго России сообщили, что графики временного отключения электроэнергии в Крыму будут сокращены в ближайшее время. По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения

В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения – власти

11:10 27.06.2026 (обновлено: 11:18 27.06.2026)
 
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Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы. Об этом сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
"Учитывая необходимость строительства дополнительных цепей связи, а также монтажа необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования, в ближайшие дни в населенных пунктах республики возможны ограничения потребителей электрической энергии. Период отключений может составлять от двух до пять часов", - написал он в МАКС.
По данным Воронкина, в восстановлении энергетической системы региона задействованы свыше 500 специалистов.
Накануне в Минэнерго России сообщили, что графики временного отключения электроэнергии в Крыму будут сокращены в ближайшее время. По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.
Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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