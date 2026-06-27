Рейтинг@Mail.ru
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком" - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260627/v-krymu-biznes-ne-budut-shtrafovat-za-narusheniya-s-chestnym-znakom-1157206922.html
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком" - РИА Новости Крым, 27.06.2026
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:30
2026-06-27T10:30
крым
сергей аксенов
крымский бизнес
штрафы
торговля
честный знак
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123882856_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_4fd5c04e8e14be4d4f9368d95ab262c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.Глава республики отметил, что принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123882856_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_952cebb8379c2d878dca8a7828ab62ca.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, крымский бизнес, штрафы, торговля, честный знак, новости крыма
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"

В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения "Честного знака" из-за сбоев интернета

10:30 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПродовольственный магазин в Мелитополе
Продовольственный магазин в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета и других каналов связи на территории республики", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.
"Для предотвращения негативных последствий для бизнеса и обеспечения стабильности производственных и логистических процессов Министерство промышленности и торговли России проинформировало контрольные и надзорные органы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов региона", - указал Аксенов.
Глава республики отметил, что принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать
Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
 
КрымСергей АксеновКрымский бизнесШтрафыТорговляЧестный знакНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
10:57Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады
10:44В Ялте горит лес
10:30В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
10:24Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
10:09Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
09:51Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация
09:39Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение
09:27Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА
09:10Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
08:51Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма
08:34Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
08:17Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму
07:46Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
07:23Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград
07:15Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
06:57Два беспилотника сбиты над Севастополем
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
22:55Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
Лента новостейМолния