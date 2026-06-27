https://crimea.ria.ru/20260627/v-krymu-biznes-ne-budut-shtrafovat-za-narusheniya-s-chestnym-znakom-1157206922.html

В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"

В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком" - РИА Новости Крым, 27.06.2026

В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"

Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T10:30

2026-06-27T10:30

2026-06-27T10:30

крым

сергей аксенов

крымский бизнес

штрафы

торговля

честный знак

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.Глава республики отметил, что принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, крымский бизнес, штрафы, торговля, честный знак, новости крыма