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В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком" - РИА Новости Крым, 27.06.2026
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:30
2026-06-27T10:30
2026-06-27T10:30
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.Глава республики отметил, что принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
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крым, сергей аксенов, крымский бизнес, штрафы, торговля, честный знак, новости крыма
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения "Честного знака" из-за сбоев интернета
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Предпринимателей Крыма не будут штрафовать за нарушения в работе с системой маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки товаров "Честный знак", если они были вызваны перебоями в работе интернета и других каналов связи на территории республики", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По его словам, речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.
"Для предотвращения негативных последствий для бизнеса и обеспечения стабильности производственных и логистических процессов Министерство промышленности и торговли России проинформировало контрольные и надзорные органы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов региона", - указал Аксенов.
Глава республики отметил, что принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен
режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул
, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
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