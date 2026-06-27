https://crimea.ria.ru/20260627/udar-vsu-po-muzeyu-v-rostovskoy-oblasti-raneny-11-chelovek-1157210129.html

Удар ВСУ по музею в Ростовской области: ранены 11 человек

Удар ВСУ по музею в Ростовской области: ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Удар ВСУ по музею в Ростовской области: ранены 11 человек

"Самбекские высоты" в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T13:37

2026-06-27T13:37

2026-06-27T13:45

ростовская область

атаки всу

юрий слюсарь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек пострадали при атаке ВСУ по территории музея Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Украинские беспилотники ударили по музею в субботу днем. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших.Он отметил, что удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала."Вражеская атака на "Самбекские высоты" - акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному - по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области", - добавил Слюсарь.Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при активной поддержке Правительства Ростовской области. Он открылся в 2020 году в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.Ведущим сооружением музея является Мемориальный памятник "Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога", установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог и завершивших освобождение Ростовской области. Это самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области, посвященный Великой Отечественной войне.На территории музея есть Сад Победы, экспозиция под открытым небом - танки, техника и оружие, а также необычный музей с голограммами, видеопроекциями, оружием, техникой и подлинными артефактами времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво