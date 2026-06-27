Рейтинг@Mail.ru
Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260627/uchenye-vedut-monitoring-ekologicheskogo-sostoyaniya-rek-v-krymu-1157107140.html
Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
Кафедра геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского занимается мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T07:46
2026-06-27T07:46
реки крыма
кфу (крымский федеральный университет)
вода
вода в крыму
экология
татьяна бобра
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155032681_103:0:921:460_1920x0_80_0_0_994d09b7a020c6545737a9a902f8b465.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Кафедра геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского занимается мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра."Реки значительно загрязняются различными химическими веществами и органикой, которая поступает в воду с прилегающих хозяйственно освоенных территорий. Это и поверхностный смыв с городских и сельских поселений, и поступление от сельского хозяйства, поскольку туда же попадают и пестициды, и другие различного рода углеводороды. В некоторые реки разгружаются и сточные воды, а поступление сточных вод, даже очищенных, меняет химический, биологический состав рек", - рассказала она.Загрязняет реки и их русла, по словам гостьи студии, и застройка речных долин.В то же время, добавила Татьяна Бобра, реки в естественных условиях и в антропогенизированной среде являются теми каналами, которые способствуют очищению ландшафтов. И, если где-то они очищаются, то ниже по течению это сносит, и в конце концов все оказывается там, куда реки впадают."То есть суша, моря, речные бассейны и прибрежные воды – это такая парадинамическая, парагенетическая система. И когда мы говорим о загрязнении рек, то надо думать и о том, что это загрязнение и прибрежных вод в нашем курортном районе", - подчеркнула спикер.По ее словам, сейчас органы государственного управления экологического анализа Крыма занимаются своевременным надзором и контролем за состоянием рек на полуострове, в частности проводится расчистка речных русел в рамках всероссийской акции "Вода России".По мнению гостьи эфира также важно отнестись и к строительству новых гидротехнических объектов, таких как водохранилища.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хаотичные искусственные барьеры на пути рек могут привести к катастрофеВ реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоковГлавная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155032681_206:0:819:460_1920x0_80_0_0_f375b4d8982442b90e25840f43db128b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реки крыма, кфу (крымский федеральный университет), вода, вода в крыму, экология, татьяна бобра
Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму

Крымские реки нуждаются в мониторинге экологического состояния – ученые КФУ

07:46 27.06.2026
 
© РИА Новости КрымРека Салгир в Симферополе
Река Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Кафедра геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского занимается мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.
"Реки значительно загрязняются различными химическими веществами и органикой, которая поступает в воду с прилегающих хозяйственно освоенных территорий. Это и поверхностный смыв с городских и сельских поселений, и поступление от сельского хозяйства, поскольку туда же попадают и пестициды, и другие различного рода углеводороды. В некоторые реки разгружаются и сточные воды, а поступление сточных вод, даже очищенных, меняет химический, биологический состав рек", - рассказала она.
Загрязняет реки и их русла, по словам гостьи студии, и застройка речных долин.
"Это - выгребные ямы и тому подобное. Они не всегда организуются так, как положено, поэтому и санитарно-гигиеническое состояние речных вод в некоторых местах оставляет желать лучшего", - отметила она.
В то же время, добавила Татьяна Бобра, реки в естественных условиях и в антропогенизированной среде являются теми каналами, которые способствуют очищению ландшафтов. И, если где-то они очищаются, то ниже по течению это сносит, и в конце концов все оказывается там, куда реки впадают.
"То есть суша, моря, речные бассейны и прибрежные воды – это такая парадинамическая, парагенетическая система. И когда мы говорим о загрязнении рек, то надо думать и о том, что это загрязнение и прибрежных вод в нашем курортном районе", - подчеркнула спикер.
По ее словам, сейчас органы государственного управления экологического анализа Крыма занимаются своевременным надзором и контролем за состоянием рек на полуострове, в частности проводится расчистка речных русел в рамках всероссийской акции "Вода России".
По мнению гостьи эфира также важно отнестись и к строительству новых гидротехнических объектов, таких как водохранилища.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хаотичные искусственные барьеры на пути рек могут привести к катастрофе
В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков
Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
 
Реки КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)ВодаВода в КрымуЭкологияТатьяна Бобра
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма
08:34Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
08:17Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму
07:46Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
07:23Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград
07:15Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
06:57Два беспилотника сбиты над Севастополем
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
22:55Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
22:49Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
22:37В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:12В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам
22:03Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте
21:55Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
21:34В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
21:09Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
20:4968 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:48В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях
20:43Бойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ
Лента новостейМолния