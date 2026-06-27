https://crimea.ria.ru/20260627/uchenye-vedut-monitoring-ekologicheskogo-sostoyaniya-rek-v-krymu-1157107140.html

Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму

Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму

Кафедра геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского занимается мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T07:46

2026-06-27T07:46

2026-06-27T07:46

реки крыма

кфу (крымский федеральный университет)

вода

вода в крыму

экология

татьяна бобра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Кафедра геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского занимается мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра."Реки значительно загрязняются различными химическими веществами и органикой, которая поступает в воду с прилегающих хозяйственно освоенных территорий. Это и поверхностный смыв с городских и сельских поселений, и поступление от сельского хозяйства, поскольку туда же попадают и пестициды, и другие различного рода углеводороды. В некоторые реки разгружаются и сточные воды, а поступление сточных вод, даже очищенных, меняет химический, биологический состав рек", - рассказала она.Загрязняет реки и их русла, по словам гостьи студии, и застройка речных долин.В то же время, добавила Татьяна Бобра, реки в естественных условиях и в антропогенизированной среде являются теми каналами, которые способствуют очищению ландшафтов. И, если где-то они очищаются, то ниже по течению это сносит, и в конце концов все оказывается там, куда реки впадают."То есть суша, моря, речные бассейны и прибрежные воды – это такая парадинамическая, парагенетическая система. И когда мы говорим о загрязнении рек, то надо думать и о том, что это загрязнение и прибрежных вод в нашем курортном районе", - подчеркнула спикер.По ее словам, сейчас органы государственного управления экологического анализа Крыма занимаются своевременным надзором и контролем за состоянием рек на полуострове, в частности проводится расчистка речных русел в рамках всероссийской акции "Вода России".По мнению гостьи эфира также важно отнестись и к строительству новых гидротехнических объектов, таких как водохранилища.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хаотичные искусственные барьеры на пути рек могут привести к катастрофеВ реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоковГлавная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реки крыма, кфу (крымский федеральный университет), вода, вода в крыму, экология, татьяна бобра