Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260627/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1157209959.html
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.06.2026
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
К обеду субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T13:13
2026-06-27T13:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости
новости крыма
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась. К 10 утра пробка оставалась только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 130 машин.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма, транспорт, логистика
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи

У Крымского моста сейчас проезда ждут 110 машин со стороны Керчи

13:13 27.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 110 транспортных средств", - сказано в сообщении с данными на 13:00 27 июня.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась. К 10 утра пробка оставалась только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 130 машин.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьНовостиНовости КрымаТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
13:05Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена
12:59Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
12:38ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие
12:28В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты
12:14Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль России
11:56Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информация
11:50Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
11:38Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин
11:26Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
11:10В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
10:57Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады
10:44В Ялте горит лес
10:30В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
10:24Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
10:09Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
09:51Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация
09:39Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение
09:27Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА
09:10Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
Лента новостейМолния