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У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.06.2026
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
К обеду субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T13:13
2026-06-27T13:13
2026-06-27T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. К обеду субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась. К 10 утра пробка оставалась только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 130 машин.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
У Крымского моста сейчас проезда ждут 110 машин со стороны Керчи