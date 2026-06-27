https://crimea.ria.ru/20260627/tseplyayut-emotsiyami-kak-otlichit-feyk-ot-pravdivogo-rolika-v-seti-1157134848.html

Цепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сети

Цепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сети - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Цепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сети

В ситуации неопределенности и страха даже самые стрессоустойчивые граждане могут поддаться панике. А способствует этому интернет-пространство, наполненное... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T20:20

2026-06-27T20:20

2026-06-27T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В ситуации неопределенности и страха даже самые стрессоустойчивые граждане могут поддаться панике. А способствует этому интернет-пространство, наполненное лживой вражеской информацией. О главных признаках фейков в сети, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как "КиберДед" Андрей Масалович."Все фейки развиваются по одному сценарию. И вообще любая информационная атака на вас развивается по одному сценарию. Первое - перехватить внимание. То есть если вы заметили, что вы смотрите на то, на что минуту назад смотреть не собирались, значит, кто-то ваше внимание перехватил. Отвлекитесь, занимайтесь своими делами", - пояснил он.Важно учитывать, добавил спикер, что человек мыслит образами и яркий образ, вызывающий всплеск эмоций садит жертву на крючок.Дальнейшим шагом от вас противник ожидает, что вы нажмете кнопку "репост" и поделитесь увиденным со своим окружением."Панику сеет не он, панику сеют паникеры. То есть заклейте себе палец, просто чтобы он на кнопку не нажимал, никому не рассылайте. Не важно, хорошая, плохая информация. Все люди, которые вам важны - у вас в поле зрения. В интернете нет людей, которые вас любят или ненавидят. В интернете не надо ни с кем ни чем делиться. А сейчас не то, что не надо – нельзя!" - подчеркнул он. Также противник стремится в виртуальном пространстве внушить мысль о своем превосходстве, добавил специалист. Не допускать подобных настроений – главное противодействие врагу, считает он.Определить наверняка то, что информация является фейком, можно элементарно, отметил эксперт."Не фейк находится на официальном канале. На неофициальном канале находится фейк. Точка", - подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация и кризис: враг тиражирует новые фейки о Херсонской областиРежим ЧС в Крыму – власти опровергли фейкМосква запретила въезд британским журналистам за фейки о России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, информация, интернет, новости, совет эксперта, общество, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество