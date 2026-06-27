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СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.06.2026

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T14:58

2026-06-27T14:58

2026-06-27T14:59

ск рф (следственный комитет российской федерации)

юрий слюсарь

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Украинские беспилотники ударили по музею в субботу днем, когда там находились посетители. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших. По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, указали в ведомстве.Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при активной поддержке Правительства Ростовской области. Он открылся в 2020 году в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.Ведущим сооружением музея является Мемориальный памятник "Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога", установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог и завершивших освобождение Ростовской области. Это самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области, посвященный Великой Отечественной войне.На территории музея есть Сад Победы, экспозиция под открытым небом - танки, техника и оружие, а также необычный музей с голограммами, видеопроекциями, оружием, техникой и подлинными артефактами времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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