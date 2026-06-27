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СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области - РИА Новости Крым, 27.06.2026
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T14:58
2026-06-27T14:59
ск рф (следственный комитет российской федерации)
юрий слюсарь
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ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Украинские беспилотники ударили по музею в субботу днем, когда там находились посетители. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших. По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, указали в ведомстве.Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при активной поддержке Правительства Ростовской области. Он открылся в 2020 году в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.Ведущим сооружением музея является Мемориальный памятник "Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога", установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог и завершивших освобождение Ростовской области. Это самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области, посвященный Великой Отечественной войне.На территории музея есть Сад Победы, экспозиция под открытым небом - танки, техника и оружие, а также необычный музей с голограммами, видеопроекциями, оружием, техникой и подлинными артефактами времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, новости
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области

Удар по музею Великой Отечественной войны в Ростовской области – возбуждено дело о теракте

14:58 27.06.2026 (обновлено: 14:59 27.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Украинские беспилотники ударили по музею в субботу днем, когда там находились посетители. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших. По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.
В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, указали в ведомстве.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при активной поддержке Правительства Ростовской области. Он открылся в 2020 году в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Ведущим сооружением музея является Мемориальный памятник "Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога", установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог и завершивших освобождение Ростовской области. Это самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области, посвященный Великой Отечественной войне.
На территории музея есть Сад Победы, экспозиция под открытым небом - танки, техника и оружие, а также необычный музей с голограммами, видеопроекциями, оружием, техникой и подлинными артефактами времен Великой Отечественной войны.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Юрий СлюсарьРостов-на-ДонуРостовская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости
 
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