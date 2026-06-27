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Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информация
Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информация - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информация
В Крыму утром в субботу вновь введен график временного ограничения электроснабжения с целью ликвидации перегрузки электросетей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T11:56
2026-06-27T11:56
2026-06-27T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму утром в субботу вновь введен график временного ограничения электроснабжения с целью ликвидации перегрузки электросетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Данная мера необходима для ликвидации перегрузки электрических сетей и предотвращения аварийных ситуаций в единой энергосистеме, пояснили в предприятии.Аварийно-восстановительные работы продолжаются, бригады "Крымэнерго" работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии, добавили в пресс-службе.Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.Накануне в Минэнерго России сообщили, что графики временного отключения электроэнергии в Крыму будут сокращены в ближайшее время. По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информация
В Крыму в субботу вновь ввели временные ограничения энергоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму утром в субботу вновь введен график временного ограничения электроснабжения с целью ликвидации перегрузки электросетей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В ночные часы при снижении нагрузки электроснабжение было восстановлено в большей части регионов Крыма. В утренние часы, при росте потребления электроэнергии, по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы") введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Данная мера необходима для ликвидации перегрузки электрических сетей и предотвращения аварийных ситуаций в единой энергосистеме, пояснили в предприятии.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, бригады "Крымэнерго" работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии, добавили в пресс-службе.
Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются
ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.
Накануне в Минэнерго России сообщили, что графики временного отключения электроэнергии в Крыму будут сокращены
в ближайшее время. По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня
.
Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
Как сообщил
ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.
Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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