https://crimea.ria.ru/20260627/sevastopol-razreshil-prodavat-tovary-s-chestnym-znakom-pri-sboyakh-svyazi-1157210672.html

Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи

Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи

Севастопольские предприятия торговли смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света. Об... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T14:13

2026-06-27T14:13

2026-06-27T14:13

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские предприятия торговли смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."По моему поручению правительство Севастополя обратилось накануне с просьбой решить эту проблему и Министерство промышленности и торговли России оперативно отреагировало. Благодарю коллег", - написал он в своем канале в МАКС.По его словам, основные социально значимые товары с маркировкой, которые пользуются спросом — это упакованная вода, молочная продукция, бакалея, а также табак.Ранее аналогичное решение было принято в отношении торговых объектов Крыма. По словам главы республики Сергея Аксенова, принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, честный знак, новости севастополя, торговля, торговые сети, общество