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Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи
Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи
Севастопольские предприятия торговли смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света. Об... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T14:13
2026-06-27T14:13
севастополь
михаил развожаев
честный знак
новости севастополя
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торговые сети
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские предприятия торговли смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."По моему поручению правительство Севастополя обратилось накануне с просьбой решить эту проблему и Министерство промышленности и торговли России оперативно отреагировало. Благодарю коллег", - написал он в своем канале в МАКС.По его словам, основные социально значимые товары с маркировкой, которые пользуются спросом — это упакованная вода, молочная продукция, бакалея, а также табак.Ранее аналогичное решение было принято в отношении торговых объектов Крыма. По словам главы республики Сергея Аксенова, принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, честный знак, новости севастополя, торговля, торговые сети, общество
Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи

В Севастополе магазины смогут продавать продукты с "Честным знаком" при перебоях интернета

14:13 27.06.2026
 
© Правительство СевастополяПродуктовый магазин
Продуктовый магазин
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские предприятия торговли смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"По моему поручению правительство Севастополя обратилось накануне с просьбой решить эту проблему и Министерство промышленности и торговли России оперативно отреагировало. Благодарю коллег", - написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, основные социально значимые товары с маркировкой, которые пользуются спросом — это упакованная вода, молочная продукция, бакалея, а также табак.
"Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки товаров "Честный знак". Контрольные и надзорные органы проинформированы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов Севастополя", - добавил Развожаев.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении торговых объектов Крыма. По словам главы республики Сергея Аксенова, принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан необходимыми товарами в полном объеме.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
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СевастопольМихаил РазвожаевЧестный знакНовости СевастополяТорговляТорговые сетиОбщество
 
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