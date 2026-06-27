https://crimea.ria.ru/20260627/sergey-ivanov-byl-predan-rossii-i-mnogo-dlya-nee-sdelal--putin-1157207868.html

Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин

Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его преданным стране человеком. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T11:38

2026-06-27T11:38

2026-06-27T11:38

владимир путин (политик)

россия

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сергей иванов

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его преданным стране человеком.Российский лидер отметил, что знания, опыт и энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы."И везде, на всех государственных постах, он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек", - заключил Путин.Президент добавил, что Иванова уважали коллеги, товарищи и друзья - все, кто знал его и кому довелось с ним трудиться.Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, утраты, новости, сергей иванов, министерство обороны рф