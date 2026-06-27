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Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин
Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его преданным стране человеком. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T11:38
2026-06-27T11:38
2026-06-27T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его преданным стране человеком.Российский лидер отметил, что знания, опыт и энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы."И везде, на всех государственных постах, он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек", - заключил Путин.Президент добавил, что Иванова уважали коллеги, товарищи и друзья - все, кто знал его и кому довелось с ним трудиться.Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, утраты, новости, сергей иванов, министерство обороны рф
Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин
Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, назвав его преданным стране человеком.
"Примите искренние, глубокие соболезнования в связи с кончиной Сергея Борисовича. Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета", - говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер отметил, что знания, опыт и энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы.
"И везде, на всех государственных постах, он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек", - заключил Путин.
Президент добавил, что Иванова уважали коллеги, товарищи и друзья - все, кто знал его и кому довелось с ним трудиться.
Сергей Иванов умер
26 июня в возрасте 73 лет. За свою карьеру он работал на различных должностях, в том числе занимал пост секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2005), зампредседателя правительства России (2005-2008), руководителя администрации президента (2011-2016), спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (2016-2026).
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