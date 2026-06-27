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Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
Цены на сахар в мире резко поднимутся из-за гибели урожая сахарного тростника в Индии вследствие метеорологического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал... РИА Новости Крым, 27.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Цены на сахар в мире резко поднимутся из-за гибели урожая сахарного тростника в Индии вследствие метеорологического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.По словам Тихонова, если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены на сахар резко подскочат.Сахарный тростник - это второй после риса стратегический товар Индии. Страна делит с Бразилией лидерство по производству и экспорту сахара. Однако основные регионы возделывания - Махараштра, Карнатака, Тамилнад - уже ощущают приближение Эль-Ниньо и испытывают дефицит водных ресурсов.Индия объявила о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если страна решит полностью прекратить поставки сахара, мировые цены на него поднимутся до 750-800 долларов за тонну, прогнозирует Тихонов. В этом случае во многих странах-импортерах, особенно в Африке и Южной Азии, продовольственная корзина подорожает на 10-15%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионеЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареВ Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис
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в мире, индия, эль-ниньо, стихия, мнения, новости
Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину
Цены на сахар резко взлетят из-за гибели урожая сахарного тростника в Индии – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Цены на сахар в мире резко поднимутся из-за гибели урожая сахарного тростника в Индии вследствие метеорологического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.
"Юго-западный муссон, который в Индии называют "настоящим министром финансов", в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз. Производство сахара в Индии может сократиться на 3-8 миллионов тонн в годовом исчислении", - приводит РИА Новости слова специалиста.
По словам Тихонова, если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены на сахар резко подскочат.
Сахарный тростник - это второй после риса стратегический товар Индии. Страна делит с Бразилией лидерство по производству и экспорту сахара. Однако основные регионы возделывания - Махараштра, Карнатака, Тамилнад - уже ощущают приближение Эль-Ниньо и испытывают дефицит водных ресурсов.
Индия объявила о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если страна решит полностью прекратить поставки сахара, мировые цены на него поднимутся до 750-800 долларов за тонну, прогнозирует Тихонов. В этом случае во многих странах-импортерах, особенно в Африке и Южной Азии, продовольственная корзина подорожает на 10-15%.
Российский рынок сахара полностью обеспечен собственной продукцией. Минсельхоз РФ сообщал, что в 2025 году сбор сахарной свеклы составил 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% выше уровня 2024 года. Тогда же там отметили, что произведенных объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала.
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