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Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину

Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Сахар будет резко дорожать – эксперт назвал причину

Цены на сахар в мире резко поднимутся из-за гибели урожая сахарного тростника в Индии вследствие метеорологического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T11:26

2026-06-27T11:26

2026-06-27T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Цены на сахар в мире резко поднимутся из-за гибели урожая сахарного тростника в Индии вследствие метеорологического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.По словам Тихонова, если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены на сахар резко подскочат.Сахарный тростник - это второй после риса стратегический товар Индии. Страна делит с Бразилией лидерство по производству и экспорту сахара. Однако основные регионы возделывания - Махараштра, Карнатака, Тамилнад - уже ощущают приближение Эль-Ниньо и испытывают дефицит водных ресурсов.Индия объявила о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если страна решит полностью прекратить поставки сахара, мировые цены на него поднимутся до 750-800 долларов за тонну, прогнозирует Тихонов. В этом случае во многих странах-импортерах, особенно в Африке и Южной Азии, продовольственная корзина подорожает на 10-15%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионеЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареВ Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис

индия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, эль-ниньо, стихия, мнения, новости