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Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады

Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады

В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада, решение принято в целях снижения нагрузки на соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T10:57

2026-06-27T10:57

2026-06-27T10:57

севастополь

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режим чс

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правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада, решение принято в целях снижения нагрузки на соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Это решение по оптимизации ресурсов необходимо, чтобы снизить нагрузку на социальные объекты в условиях временных ограничений, и с учетом сокращения количества детей, которые посещают детские сады, пояснили в правительстве.Власти проработали систему перевода детей из детских садов в "дежурные" сады.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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