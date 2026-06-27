Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260627/rezhim-chs-v-sevastopole-kak-budut-rabotat-detskie-sady-1157207467.html
Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады
Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады
В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада, решение принято в целях снижения нагрузки на соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:57
2026-06-27T10:57
севастополь
детский сад
общество
дети
режим чс
новости севастополя
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149352371_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_04dac1e9dc59615e79585326ad8adabf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада, решение принято в целях снижения нагрузки на соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Это решение по оптимизации ресурсов необходимо, чтобы снизить нагрузку на социальные объекты в условиях временных ограничений, и с учетом сокращения количества детей, которые посещают детские сады, пояснили в правительстве.Власти проработали систему перевода детей из детских садов в "дежурные" сады.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФРежим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149352371_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_2f803893a51d3bd6053ece21b984409b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, детский сад, общество, дети, режим чс, новости севастополя, правительство севастополя
Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады

В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада – власти

10:57 27.06.2026
 
© Пресс-служба губернатора СевастополяДетский сад в Севастополе
Детский сад в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада, решение принято в целях снижения нагрузки на соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"С понедельника, 29 июня, будут работать 23 дошкольных учреждения: три в Ленинском районе, пять – в Нахимовском, пять – в Гагаринском, два – в Балаклавском и восемь учреждений в сельской местности", - говорится в сообщении.

Это решение по оптимизации ресурсов необходимо, чтобы снизить нагрузку на социальные объекты в условиях временных ограничений, и с учетом сокращения количества детей, которые посещают детские сады, пояснили в правительстве.
Власти проработали систему перевода детей из детских садов в "дежурные" сады.
В штатном режиме продолжают работу детские сады в сельской местности Севастополя: №43, 61, 79, 81, 83, 103, 113, 121, добавили в пресс-службе.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать
Режим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях
 
СевастопольДетский садОбществодетиРежим ЧСНовости СевастополяПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
10:57Режим ЧС в Севастополе: как будут работать детские сады
10:44В Ялте горит лес
10:30В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"
10:24Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
10:09Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
09:51Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация
09:39Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение
09:27Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА
09:10Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
08:51Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма
08:34Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
08:17Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму
07:46Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
07:23Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград
07:15Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
06:57Два беспилотника сбиты над Севастополем
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
22:55Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
Лента новостейМолния