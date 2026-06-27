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Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели
Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели
На Крымском полуострове ввели режим ЧС. ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу. Крым и Севастополь атаковали украинские боевики... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T20:32
2026-06-27T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове ввели режим ЧС. ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу. Крым и Севастополь атаковали украинские боевики. ВСУ атаковали Воронеж: ранены люди и повреждены многоквартирные дома и производства. В Роснефти сделали заявление по ситуации с топливом в стране. В Крыму остановлена продажа бензина. В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии. В Севастополе произошло 20 землетрясений за день.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в КрымуВ пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.Атака на Керченский полуостровВ ночь на 21 июня боевики киевского режима атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани.По информации краевого оперштаба, в результате этих действий врага, погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия" - один человек погиб, еще один – пострадал.После случившегося глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, еще 28 ранены.Также в ночь на воскресенье ВСУ попытались совершить очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове на всю ночь объявляли ракетную и беспилотную тревоги. На всю ночь закрывали движение по транспортному переходу через Керченский пролив.Ситуация на полуострове после этих событий сложилась непростая. Власти приняли решить остановить паромные перевозки.Ситуация с топливом в РоссииВ минувшую пятницу глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме."Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть фундаментальные - высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, которые накладываются на внеплановые работы на НПЗ", - заявил он.К воскресенью, 21 июня, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму прекращена продажа топлива.Также севастопольские власти проинформировали о задержках поставки топлива в город.Вражеская атака на ВоронежВ понедельник, 22 июня, ВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.На тот момент было известно о троих пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Повреждены производства одного из предприятий Воронежа и несколько высоток.В Крыму электроэнергию дают по графикамТакже в воскресенье, 21 июня, в Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии.Вереница землетрясений в Севастополе и миреВ понедельник, 22 июня, не менее 10 землетрясений произошло в Черном море у берегов Крымского полуострова в районе Севастополя.Так, первые толчки магнитудой 3.6 зафиксировали в 05:09 по местному времени. о Они произошли в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров. Повторные землетрясения зарегистрировали у побережья полуострова в 08:48. Очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.Позже, в 14:07, у берегов Севастополя было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Эпицентр находился уже в 8 км от города.Позже заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что за сутки у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Землетрясения ощущались в разных районах города-героя. Кто-то из горожан замечал, как шатается мебель, но никакие объекты в городе не пострадали.Кроме того, на неделе стало известно, что произошло землетрясение в Румынии. Оно также было зафиксировано в Черном море.В ночь на 25 июля у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Власти страны сообщили о том, что погибли 235 человек.Также 25 июня сильное землетрясение произошло в Японии, тогда же сообщалось о пяти пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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топ новостей недели, крым, в мире, общество, новости
Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели

Удары ВСУ по Керчи и Севастополю и остановка продажи топлива в Крыму – топ новостей недели

20:32 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Совета министров республики Крым
Здание Совета министров республики Крым - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Крымском полуострове ввели режим ЧС. ВСУ ударили по парому на Керченской переправе и нефтяному терминалу. Крым и Севастополь атаковали украинские боевики. ВСУ атаковали Воронеж: ранены люди и повреждены многоквартирные дома и производства. В Роснефти сделали заявление по ситуации с топливом в стране. В Крыму остановлена продажа бензина. В Крыму вводят графики ограничения потребления электроэнергии. В Севастополе произошло 20 землетрясений за день.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС в Крыму

В пятницу в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 22:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

Атака на Керченский полуостров

В ночь на 21 июня боевики киевского режима атаковали паром на Керченской переправе в Темрюкском районе Кубани.
По информации краевого оперштаба, в результате этих действий врага, погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия" - один человек погиб, еще один – пострадал.
После случившегося глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли при атаке ВСУ на Керченский полуостров, еще 28 ранены.
Также в ночь на воскресенье ВСУ попытались совершить очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове на всю ночь объявляли ракетную и беспилотную тревоги. На всю ночь закрывали движение по транспортному переходу через Керченский пролив.
Ситуация на полуострове после этих событий сложилась непростая. Власти приняли решить остановить паромные перевозки.
Совет министров РК - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 16:51
Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать

Ситуация с топливом в России

В минувшую пятницу глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов, но заправки топливной компании готовы к работе и обеспечены бензином в нужном объеме.
"Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть фундаментальные - высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, которые накладываются на внеплановые работы на НПЗ", - заявил он.
К воскресенью, 21 июня, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму прекращена продажа топлива.
"Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", – написал он в МАКС.
Также севастопольские власти проинформировали о задержках поставки топлива в город.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 22:12
В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам

Вражеская атака на Воронеж

В понедельник, 22 июня, ВСУ атаковали Воронеж, в небе над городом уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
На тот момент было известно о троих пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Повреждены производства одного из предприятий Воронежа и несколько высоток.
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
12:28
В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты

В Крыму электроэнергию дают по графикам

Также в воскресенье, 21 июня, в Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии.
"Уважаемые потребители! В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова", - сообщили в "Крымэнерго".
Электроподстанции в Крыму
11:10
В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения

Вереница землетрясений в Севастополе и мире

В понедельник, 22 июня, не менее 10 землетрясений произошло в Черном море у берегов Крымского полуострова в районе Севастополя.
Так, первые толчки магнитудой 3.6 зафиксировали в 05:09 по местному времени. о Они произошли в 26 км к юго-западу от Севастополя на глубине 35 километров. Повторные землетрясения зарегистрировали у побережья полуострова в 08:48. Очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя. Магнитуда составила 4.4.
Хирург голубой. Обитатель Севастопольского морского Аквариума-музея
25 июня, 18:55
Горожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума
Позже, в 14:07, у берегов Севастополя было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1. Эпицентр находился уже в 8 км от города.
Позже заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что за сутки у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Землетрясения ощущались в разных районах города-героя. Кто-то из горожан замечал, как шатается мебель, но никакие объекты в городе не пострадали.
Кроме того, на неделе стало известно, что произошло землетрясение в Румынии. Оно также было зафиксировано в Черном море.
В ночь на 25 июля у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Власти страны сообщили о том, что погибли 235 человек.
Также 25 июня сильное землетрясение произошло в Японии, тогда же сообщалось о пяти пострадавших.
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