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Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена

Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена

России удалось вернуть домой пятерых жителей Курской области, находившихся в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T13:05

2026-06-27T13:05

2026-06-27T13:05

курская область

украина

яна лантратова

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. России удалось вернуть домой пятерых жителей Курской области, находившихся в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Как уточнила Лантратова, домой смогли вернуться четверо мужчин и одна женщина из Курской области. Вместе с ними на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья. Судьба 320 мирных жителей региона по-прежнему остается неизвестной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина обменялись военнопленными В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен Россия вернула из украинского плена 185 бойцов

курская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, украина, яна лантратова, александр хинштейн, пленные, новости, новости сво, общество