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Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
Первый русский паровой корабль – "Метеор", заложили 17 марта 1823 года на Николаевской верфи. Судно имело два гребных колеса, а также парусное вооружение... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Первый русский паровой корабль – "Метеор", заложили 17 марта 1823 года на Николаевской верфи. Судно имело два гребных колеса, а также парусное вооружение. Скорость максимального хода не превышала 6,5 узлов. Вооружение "Метеора" составляли 14 мелкокалиберных орудий.Спущен на воду пароход был в июне 1825 года, а в 1826 году вошел в состав Черноморского флота, став первым боевым пароходом Российской империи и первым вооруженным паровым кораблем на Черном море."Метеор" принимал активное участие в русско-турецкой войне 1828–1829 годов. А также участвовал в блокаде приморской крепости Варна, взятии приморских городов Василько и Агатополь, где выполнял функции буксира.24 июля 1828 года, совместно с бригом "Меркурий", "Метеор" сопровождал из Варны в Одессу фрегат "Флора" с императором Николаем I на борту.В 1839 году, прослужив всего 13 лет, "Метеор" был разобран. При этом сам факт самостоятельной постройки на черноморских верфях парового судна и достаточно длительная его эксплуатация дали хороший опыт строительства и эксплуатации паровых судов на Черном море.Интересные факты о "Мтеоре" - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), история, корабль, кораблестроение
Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
Путь первого русского парового корабля "Метеор" - инфографика РИА Новости Крым
09:10 27.06.2026 (обновлено: 09:29 27.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Первый русский паровой корабль – "Метеор", заложили 17 марта 1823 года на Николаевской верфи. Судно имело два гребных колеса, а также парусное вооружение. Скорость максимального хода не превышала 6,5 узлов. Вооружение "Метеора" составляли 14 мелкокалиберных орудий.
Спущен на воду пароход был в июне 1825 года, а в 1826 году вошел в состав Черноморского флота, став первым боевым пароходом Российской империи и первым вооруженным паровым кораблем на Черном море.
"Метеор" принимал активное участие в русско-турецкой войне 1828–1829 годов. А также участвовал в блокаде приморской крепости Варна, взятии приморских городов Василько и Агатополь, где выполнял функции буксира.
24 июля 1828 года, совместно с бригом "Меркурий", "Метеор" сопровождал из Варны в Одессу фрегат "Флора" с императором Николаем I на борту.
В 1839 году, прослужив всего 13 лет, "Метеор" был разобран. При этом сам факт самостоятельной постройки на черноморских верфях парового судна и достаточно длительная его эксплуатация дали хороший опыт строительства и эксплуатации паровых судов на Черном море.
Интересные факты о "Мтеоре" - в инфографике РИА Новости Крым
.
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