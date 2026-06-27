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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T00:01

2026-06-27T00:01

2026-06-27T00:01

погода

погода в крыму

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +26 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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