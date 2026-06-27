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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +26 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +12…14; днем +26…30, в горах +19…24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +26 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится
чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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