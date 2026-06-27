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Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T00:01
2026-06-27T00:01
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +26 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 27.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +12…14; днем +26…30, в горах +19…24", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +26 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
22:55Режим ЧС в Крыму и Севастополе и обмен пленными: главное за день
22:49Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
22:37В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:12В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам
22:03Крымский мост вечером 26 июня: обстановка на объекте
21:55Из "Артека" после приостановки работы завершили вывоз детей
21:34В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
21:09Общественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
20:4968 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
20:48В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях
20:43Бойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ
20:33Нацпроекты в Крыму - как идут работы
20:25Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны
20:11Гудбай, Америка: позиции США на Ближнем Востоке Иран мог подорвать навсегда
20:01ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя
19:59Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:50В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев
19:45В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
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