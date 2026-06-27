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Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение
Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение
Отход США от базовых принципов Анкориджа объясняется тем, что американский лидер Дональд Трамп сосредоточен на собственных победах, и взаимоотношения с Россией... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T09:39
2026-06-27T09:39
сергей горбачев
мнения
дональд трамп
сша
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Отход США от базовых принципов Анкориджа объясняется тем, что американский лидер Дональд Трамп сосредоточен на собственных победах, и взаимоотношения с Россией для него являются второстепенными. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов саммита на Аляске, которые пока по сути остаются нереализованными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже были "лишь предложения по Украине, а не соглашения"."В данном случае нужно судить по их (США – ред.) делам. А дел никаких с точки зрения нормализации отношений и каких-то моментов, связанных с нашими интересами. Только слова. Уже скоро Трамп пройдет половину своего президентского срока и перейдет к вопросу транзита власти. А для этого ему нужны победы, его и его партии. Россия для него – второстепенная вещь", - сказал эксперт.По словам Горбачева, случаи с Венесуэлой, Ираном, Кубой свидетельствуют о том, что США решают собственные задачи, а остальное – это политическая риторика.Саммит Россия-США на АляскеВстреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить РоссиюПочему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнениеСогласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
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сергей горбачев, мнения, дональд трамп, сша, политика, россия
Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение

Трампа интересуют собственные победы, а не соблюдение "духа Анкориджа" – эксперт

09:39 27.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают руки во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают руки во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Отход США от базовых принципов Анкориджа объясняется тем, что американский лидер Дональд Трамп сосредоточен на собственных победах, и взаимоотношения с Россией для него являются второстепенными. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал капитан 1-го ранга запаса, историк флота Сергей Горбачев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов саммита на Аляске, которые пока по сути остаются нереализованными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Анкоридже были "лишь предложения по Украине, а не соглашения".
"В данном случае нужно судить по их (США – ред.) делам. А дел никаких с точки зрения нормализации отношений и каких-то моментов, связанных с нашими интересами. Только слова. Уже скоро Трамп пройдет половину своего президентского срока и перейдет к вопросу транзита власти. А для этого ему нужны победы, его и его партии. Россия для него – второстепенная вещь", - сказал эксперт.
По словам Горбачева, случаи с Венесуэлой, Ираном, Кубой свидетельствуют о том, что США решают собственные задачи, а остальное – это политическая риторика.
"Нам следует опираться на собственные силы. Широко известно выражение императора Александра III, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. Сегодня можно добавить к этому КНДР и немножко Иран", – подытожил аналитик.

Саммит Россия-США на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.
У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.
Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".
Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.
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