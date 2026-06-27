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Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Отбой ракетной опасности в Крыму
Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Отбой ракетной опасности в Крыму
В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T19:06
2026-06-27T19:06
ракетная опасность
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срочные новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ракетная опасность, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя
Отбой ракетной опасности в Крыму

В Крыму объявили отбой ракетной опасности

19:06 27.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрым. Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри
Крым. Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым!" – сказано в сообщении.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетная опасностьНовости КрымаСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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