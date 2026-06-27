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Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
В летний сезон наиболее опасны мясные и молочные продукты - под воздействием высоких температур в них быстрее всего размножаются бактерии, в том числе и... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T19:46
2026-06-27T19:46
2026-06-27T19:46
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отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В летний сезон наиболее опасны мясные и молочные продукты - под воздействием высоких температур в них быстрее всего размножаются бактерии, в том числе и патогенные, способные вызвать отравления. Другие продукты также могут стать причиной проблем с ЖКТ при несоблюдении условий хранения и сроков употребления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Все дело в бактериях, которые начинают размножаться в теплой, благоприятной среде, объяснила врач."Бактерии любят тепло, влагу и еду. Есть сахаролитики, это – бактерии-"сладкоежки", которые очень любят сахар. 80% бактерий именно такие. То есть такие бактерии будут активно размножаться в пирожных, в кондитерских изделиях. Очень любят они заварной крем. То есть такие продукты, естественно, будут опасны", - отметила специалист. Также, по ее словам, есть бактерии протеолитики - любители белка. В летний период они активно размножаться в мясе и морепродуктах."Опасность будут представлять сырокопченые, вяленые мясные продукты, рубленое мясо", - добавила Асие Абдурашидова.В молочных же продуктах селятся бактерии, которые любят жир, поделилась эксперт.Если же отравление все-таки возникло, то для успешного лечения необходимо соблюдение двух пунктов – это диета и водный режим, обратила внимание Асие Абдурашидова."Диета включает в себя полное исключение молочных продуктов в любом виде до нормализации стула. Почему нельзя молочные продукты? Потому что во время поражения тонкого кишечника у нас поражаются энтероциты, и тонкий кишечник вырабатывает фермент лактазу, который помогает расщеплять молочный сахар лактозу. И во время кишечной инфекции, естественно, он не расщепляется", - обозначила она.Жизненно важным фактором при отравлениях, подчеркнула гостья эфира, является восполнение потери жидкости. "При кишечных инфекциях, при массивной диарее, рвоте обычная вода не подходит. Ни кипяченая, ни минералка. Нужны определенные щелочные растворы, у которых определенная осмолярность - насыщение полезными ионами, натрием, калием и хлором. Эти ионы мы теряем как раз-таки во время диареи и во время рвоты", - предупредила собеседница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, инфекции, безопасность республики крым и севастополя, больница, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, отравление
Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
Летом мясо и молочка быстро портятся и вызывают серьезные отравления – врач-инфекционист
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым.
В летний сезон наиболее опасны мясные и молочные продукты - под воздействием высоких температур в них быстрее всего размножаются бактерии, в том числе и патогенные, способные вызвать отравления. Другие продукты также могут стать причиной проблем с ЖКТ при несоблюдении условий хранения и сроков употребления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
"Есть правило "золотого" часа. Продукт, который стоит час в теплой среде считается опасным. Продукт, который стоит больше двух часов - утилизируется. То есть, первый час мы едим, после часа мы едим с осторожностью, после двух - утилизируем. Сразу, как только из магазина принесли - тут же в холодильник. Никакого промедления нет!", - обратила внимание она.
Все дело в бактериях, которые начинают размножаться в теплой, благоприятной среде, объяснила врач.
"Бактерии любят тепло, влагу и еду. Есть сахаролитики, это – бактерии-"сладкоежки", которые очень любят сахар. 80% бактерий именно такие. То есть такие бактерии будут активно размножаться в пирожных, в кондитерских изделиях. Очень любят они заварной крем. То есть такие продукты, естественно, будут опасны", - отметила специалист.
Также, по ее словам, есть бактерии протеолитики - любители белка. В летний период они активно размножаться в мясе и морепродуктах.
"Опасность будут представлять сырокопченые, вяленые мясные продукты, рубленое мясо", - добавила Асие Абдурашидова.
В молочных же продуктах селятся бактерии, которые любят жир, поделилась эксперт.
"Это как раз-таки молочный жир, кисломолочные продукты, масло. Если вы видите, что у вас стоит творог, и из него начал выходить обрат либо какая-то жидкость, в сметане часто бывает, такие продукты в летний период мы не употребляем", - предостерегла она.
Если же отравление все-таки возникло, то для успешного лечения необходимо соблюдение двух пунктов – это диета и водный режим, обратила внимание Асие Абдурашидова.
"Диета включает в себя полное исключение молочных продуктов в любом виде до нормализации стула. Почему нельзя молочные продукты? Потому что во время поражения тонкого кишечника у нас поражаются энтероциты, и тонкий кишечник вырабатывает фермент лактазу, который помогает расщеплять молочный сахар лактозу. И во время кишечной инфекции, естественно, он не расщепляется", - обозначила она.
Жизненно важным фактором при отравлениях, подчеркнула гостья эфира, является восполнение потери жидкости.
"При кишечных инфекциях, при массивной диарее, рвоте обычная вода не подходит. Ни кипяченая, ни минералка. Нужны определенные щелочные растворы, у которых определенная осмолярность - насыщение полезными ионами, натрием, калием и хлором. Эти ионы мы теряем как раз-таки во время диареи и во время рвоты", - предупредила собеседница.
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