https://crimea.ria.ru/20260627/opasnye-bakterii-kak-ne-otravitsya-produktami-v-letnyuyu-zharu-1157171460.html

Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару

Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару

В летний сезон наиболее опасны мясные и молочные продукты - под воздействием высоких температур в них быстрее всего размножаются бактерии, в том числе и... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T19:46

2026-06-27T19:46

2026-06-27T19:46

совет эксперта

инфекции

безопасность республики крым и севастополя

больница

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здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В летний сезон наиболее опасны мясные и молочные продукты - под воздействием высоких температур в них быстрее всего размножаются бактерии, в том числе и патогенные, способные вызвать отравления. Другие продукты также могут стать причиной проблем с ЖКТ при несоблюдении условий хранения и сроков употребления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Все дело в бактериях, которые начинают размножаться в теплой, благоприятной среде, объяснила врач."Бактерии любят тепло, влагу и еду. Есть сахаролитики, это – бактерии-"сладкоежки", которые очень любят сахар. 80% бактерий именно такие. То есть такие бактерии будут активно размножаться в пирожных, в кондитерских изделиях. Очень любят они заварной крем. То есть такие продукты, естественно, будут опасны", - отметила специалист. Также, по ее словам, есть бактерии протеолитики - любители белка. В летний период они активно размножаться в мясе и морепродуктах."Опасность будут представлять сырокопченые, вяленые мясные продукты, рубленое мясо", - добавила Асие Абдурашидова.В молочных же продуктах селятся бактерии, которые любят жир, поделилась эксперт.Если же отравление все-таки возникло, то для успешного лечения необходимо соблюдение двух пунктов – это диета и водный режим, обратила внимание Асие Абдурашидова."Диета включает в себя полное исключение молочных продуктов в любом виде до нормализации стула. Почему нельзя молочные продукты? Потому что во время поражения тонкого кишечника у нас поражаются энтероциты, и тонкий кишечник вырабатывает фермент лактазу, который помогает расщеплять молочный сахар лактозу. И во время кишечной инфекции, естественно, он не расщепляется", - обозначила она.Жизненно важным фактором при отравлениях, подчеркнула гостья эфира, является восполнение потери жидкости. "При кишечных инфекциях, при массивной диарее, рвоте обычная вода не подходит. Ни кипяченая, ни минералка. Нужны определенные щелочные растворы, у которых определенная осмолярность - насыщение полезными ионами, натрием, калием и хлором. Эти ионы мы теряем как раз-таки во время диареи и во время рвоты", - предупредила собеседница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, инфекции, безопасность республики крым и севастополя, больница, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, отравление