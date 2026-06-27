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Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду

Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду

Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T12:59

2026-06-27T12:59

2026-06-27T12:59

волгоград

волгоградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Изначально было известно о 10 пострадавших.По уточненным данным, число пострадавших также выросло до 11 человек. Все они госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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волгоградская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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