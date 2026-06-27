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Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T12:59
2026-06-27T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Изначально было известно о 10 пострадавших.По уточненным данным, число пострадавших также выросло до 11 человек. Все они госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, новости сво, ракетная атака, новости
Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду

В Волгограде один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию

12:59 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Изначально было известно о 10 пострадавших.
"К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются", - написал он в МАКС.
По уточненным данным, число пострадавших также выросло до 11 человек. Все они госпитализированы.
"Состояние двоих из них тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации состояния пострадавших", - добавил губернатор.
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