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Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T12:59
2026-06-27T12:59
2026-06-27T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб при ракетной атаке ВСУ по Волгограду. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Изначально было известно о 10 пострадавших.По уточненным данным, число пострадавших также выросло до 11 человек. Все они госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
В Волгограде один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию