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Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта

Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T13:54

2026-06-27T13:54

2026-06-27T13:54

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потери всу

группировка войск "южная"

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили 1340 боевиков, 16 бронемашин, 16 артиллерийских орудий и более 500 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 205 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли боевые выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили более 220 боевиков, бронеавтомобиль, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разбиты формирования противника в районах семи населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 200 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили 305 военнослужащих, бронетранспортер семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Формирования противника потерпели поражения в районах девяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – свыше 350 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах двух населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 60 военных ВСУ, 11 автомобилей и две станции РЭБ.Средства противовоздушной обороны сбили 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери Киева: более 10 тысяч боевиков ВСУ убиты за неделюАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации ПВО сбила два реактивных снаряда HIMARS и 762 дрона

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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