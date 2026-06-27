https://crimea.ria.ru/20260627/novoskelevatoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1157208400.html
Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль России
Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T12:14
2026-06-27T12:14
2026-06-27T12:32
новости сво
днепропетровская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Как отметили в военном ведомстве, освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ.24 июня бойцы "Севера" взяли под свой контроль Иволжанское Сумской области. Ранее российские войска освободили Юровку и Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, днепропетровская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "восток"
Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль России
Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области
12:14 27.06.2026 (обновлено: 12:32 27.06.2026)