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Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА
Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА
Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T09:27
2026-06-27T09:27
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь, сбив два вражеских беспилотника.Днем ранее, в пятницу, средства ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ над российскими регионами в период с 14.00 до 20.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА

Средства ПВО сбили 175 беспилотников над Крымом и еще 10 регионами России за ночь

09:27 27.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи (с 20.00 26 июня до 8.00 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь, сбив два вражеских беспилотника.
Днем ранее, в пятницу, средства ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ над российскими регионами в период с 14.00 до 20.00.
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Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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