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Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА

Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T09:27

2026-06-27T09:27

2026-06-27T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь, сбив два вражеских беспилотника.Днем ранее, в пятницу, средства ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ над российскими регионами в период с 14.00 до 20.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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