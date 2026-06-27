https://crimea.ria.ru/20260627/litso-kryma-kak-ubirayut-ulitsy-simferopolya-v-letniy-period-1156936969.html

Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период

Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период

О том, как убирают улицы Симферополя летом, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T21:48

2026-06-27T21:48

2026-06-27T21:48

крым

городская среда

новости крыма

мбу "город"

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/14/1118747061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c8cf8decc569327011c3793d25608300.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. О том, как убирают улицы Симферополя летом, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Город" Роман Гусынин."В каждый период года есть свои трудности. Летом больший поток людей, больше трафика, в зимний и осенний период больше сказываются погодные условия. Мы никогда не делаем ни техники, ни ресурсов меньше по этой части, как и зимой у нас в среднем работают 450 дворников", - рассказал он.По словам спикера, механизированная уборка города также производится в стандартном режиме.Бордюрные зоны и обочины, отметил директор МБУ "Город", в целом убирает механизированная техника в сочетании с ручным трудом."Если сейчас у нас едет пылесос с увлажнением, который все подбирает без дополнительных людских ресурсов, то, когда у нас большие наносы, соответственно, это - погрузчики, трактора, самосвалы и люди", - обозначил специалист.Что касается влажной уборки улиц, Роман Гусынин пояснил, что такая уборка производится там, где это позволяет дорожное покрытие."Это - основные центральные, проездные улицы, где есть трафик. Есть у нас в маршрутах и достаточно отдаленные улицы, и некоторые улицы частного сектора, там, где позволяет покрытие. Вся наша техника, пылесосы, подметально-уборочные машины, все идут с увлажнением. То есть изначально обрабатывается влагой, потом непосредственно идет щетка с пылесосом", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как столичные коммунальщики готовятся к лету?Клещи в Крыму: оперативная обстановка на полуостровеВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, городская среда, новости крыма, мбу "город", общество, жкх, жкх крыма и севастополя