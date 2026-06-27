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Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма

Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма

В Крыму продолжается реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T08:51

2026-06-27T08:51

2026-06-27T08:51

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олег бышук

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жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По итогам 6-го всероссийского онлайн-голосования для благоустройства определены 9 общественных территорий республики. Главным критерием в этой работе являются пожелания местных жителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.Спикер добавил, что в прошлом году десятки общественных и сотни дворовых территорий Крыма были благоустроены."В этом году будет чуть меньше, но в любом случае финансирование продолжается, объекты будут благоустроены. И на следующий год те, кто не попал в этом году, будут также участвовать в конкурсе. И либо будут благоустроены как участники конкурса, либо за региональные или федеральные дополнительные средства", - заверил он.По словам представителя Народного фронта, процесс реализации программы всегда проходит в тесном взаимодействии с жителями благоустраиваемых объектов."Мы спрашиваем мнение граждан. Если есть какие-то моменты, которые можно изменить в процессе благоустройства - мы требуем администрации внести изменения. Зачастую идут на встречу. Мы выезжаем по всему Крыму с 2020 года, у нас не было таких вопиющих случаев, когда что-то люди чего-то хотели и администрации не сделали, такого еще ни разу не было. Были такие моменты, когда дорожку проложили прямо, а люди привыкли ходить по диагонали. Вот это часто бывает", - рассказал Олег Бышук.По его словам, основные пожелания, которые высказывают люди, это – установка лавочек в тени, безопасность детских площадок, доступность территорий отдыха для маломобильных граждан, наличие освещения."Зоны отдыха, лавочки с тенью - самое основное, что просят в Крыму. Потому что лавочки без деревьев и без навесов в летний период никому не нужны, там не посидишь. Зона отдыха для детей, детская площадка, чтобы там была какая-то активность, чтобы дети могли побегать. Также доступность, чтобы можно было подъехать маломобильным людям. Чтобы с коляской можно было пройти, не испытывая трудностей. Ну а также это качество детских площадок, чтобы они были не травмоопасными, сертифицированными. И освещение", - разъяснил собеседник.По его информации, администрации муниципалитетов максимально стараются обеспечить благоустроенные территории видеонаблюдением.Значительно больше в Крыму благоустроено придомовых территорий, отметил он."Каждый год почти сотни объектов благоустраиваются. И даже назвать количество благоустроенных по каждому муниципальному району сегодня уже сложно. Более 50% самых плохих и разбитых уже точно благоустроены. В Симферополе уже из двора в двор мы можем пройти и посмотреть – в некоторых микрорайонах детские площадки, асфальт, который переходит из одного двора в другой. Это уже благоустройство не дворов, а практически кварталов. Минимальный перечень, опять же, это - лавочки, освещение, асфальтирование, тротуары", - заключил Олек Бышук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму благоустроят 9 общественных зон в следующем годуВ Крыму благоустраивают около полусотни общественных территорийИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, олег бышук, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым"