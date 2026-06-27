https://crimea.ria.ru/20260627/krymskiy-shanson-priznanie-v-lyubvi-k-krymu-v-neobychnom-muzykalnom-zhanre-1152882968.html
Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре
Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре
РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T15:31
2026-06-27T15:31
2026-06-27T15:31
михаил шуфутинский
с песней по крыму
музыка
культура
крым
ялта
коктебель
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/03/1120760466_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_210fed3398d382c791aaf09863670deb.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Любовь к Крыму не обошла стороной и шансонье. Корифеи этого жанра тоже вдохновлялись полуостровом.Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский хоть и эмигрировал в США в 1991 году, спустя почти 20 лет вернулся на Родину. Хотелось бы верить, что в том числе из-за Крыма, который любит трепетной любовью. В его репертуаре есть хиты "Крым", "Я поеду на юг" и "Море, море".Песня "Крым" вошла в один из самых популярных альбомов Шуфутинского "Наколочка", выпущенного в 2002 году. В ней шансонье поет о красотах полуострова: В 2024 году артист выпустил новую версию песни и включил ее в свой сборник хитов "Музыка любви".Песни о полуострове неоднократно звучали в Крыму, где Михаил Шуфутинский бывал с гастролями. За это певца в 2017 году внесли в так называемую базу данных "Миротворец", также против него Украина ввела санкции.Одна из последних песен Шуфутинского, воспевающая полуостров, называется "Коктебель". Ее написала Дарья Кузнецова, Шуфутинский лишь исполнил. По словам самого автора и исполнителя, он сразу согласился ее исполнять, потому что на него накатили воспоминания о детских каникулах в Коктебеле.Одновременно с песней артист создал и клип. В кадре – коктебельские пейзажи и достопримечательности, а также Ай-Петринская яйла, леса и горы Белогорского и Бахчисарайского районов, окрестности Солнечной Долины, Нового Света, виноградники и живописные дороги. И конечно, в клипе есть солнце и море.Еще один шансонье Вилли Токарев, также бывший советский эмигрант в США, впоследствии вернувшийся на родину, часто выступал с концертами на полуострове.К курортной столицей Крыма – Ялте - у артиста было особое отношение. В 2011 году Токарев купил квартиру в одном из старинных домов рядом с ялтинской набережной. До Токарева в этой квартире жил народный артист СССР актер Михаил Пуговкин.В своих интервью певец не раз говорил, что очень любит отдыхать на Южном берегу – прогуливаться по набережной, ходить пешком в горы и бороздить просторы Черного моря на яхте.Ялте посвящена отдельная песня артиста: "До сих пор я не пойму, толь в раю я, толь в Крыму - солнце, воздух, люди, море, горы. Бог, что Землю сотворил, людям Крым он подарил и его чудесные просторы".Эта композиция под названием "Ялта" вошла в альбом "Крымское танго" (2014), полностью состоящего из песен о полуострове.Как и Шуфутинскому, Токареву из-за гастролей в Крыму запретили выступать с концертами на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Шуфутинский о внесении его данных в базу "Миротворца": я буду ездить в Крым"Ялта – райский уголок на земле": Крым в жизни и творчестве Вилли Токарева
крым
ялта
коктебель
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/03/1120760466_218:0:2773:1916_1920x0_80_0_0_4899ee07b9b0fa5d2eebaa802de2a6cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
михаил шуфутинский, с песней по крыму, музыка, культура, крым, ялта, коктебель, украина
Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре
Русские шансонье политически пострадали из-за любви к Крыму
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Любовь к Крыму не обошла стороной и шансонье. Корифеи этого жанра тоже вдохновлялись полуостровом.
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский хоть и эмигрировал в США в 1991 году, спустя почти 20 лет вернулся на Родину. Хотелось бы верить, что в том числе из-за Крыма, который любит трепетной любовью. В его репертуаре есть хиты "Крым", "Я поеду на юг" и "Море, море".
Песня "Крым" вошла в один из самых популярных альбомов Шуфутинского "Наколочка", выпущенного в 2002 году. В ней шансонье поет о красотах полуострова:
"Крым - дочерна загорим, вина Массандры и Гурзуф до утра в нежном прибое гитары. Спит Черное море, но нрава не скроешь. Как может оно быть своевольно порою".
В 2024 году артист выпустил новую версию песни и включил ее в свой сборник хитов "Музыка любви".
Песни о полуострове неоднократно звучали в Крыму, где Михаил Шуфутинский бывал с гастролями. За это певца в 2017 году внесли в так называемую базу данных "Миротворец", также против него Украина ввела санкции.
Одна из последних песен Шуфутинского, воспевающая полуостров, называется "Коктебель". Ее написала Дарья Кузнецова, Шуфутинский лишь исполнил. По словам самого автора и исполнителя, он сразу согласился ее исполнять, потому что на него накатили воспоминания о детских каникулах в Коктебеле.
"Мама возила меня на этот курорт. Лет в 5-6. Я даже там тонул. Она с подружкой стояла и разговаривала — по колено в воде. А я нырнул и пропал, помню, как что-то зеленое сомкнулось у меня над головой. Вода. Но мама довольно быстро меня достала, все закончилось хорошо", — вспомнил артист.
Одновременно с песней артист создал и клип. В кадре – коктебельские пейзажи и достопримечательности, а также Ай-Петринская яйла, леса и горы Белогорского и Бахчисарайского районов, окрестности Солнечной Долины, Нового Света, виноградники и живописные дороги. И конечно, в клипе есть солнце и море.
Еще один шансонье Вилли Токарев, также бывший советский эмигрант в США, впоследствии вернувшийся на родину, часто выступал с концертами на полуострове.
К курортной столицей Крыма – Ялте - у артиста было особое отношение. В 2011 году Токарев купил квартиру в одном из старинных домов рядом с ялтинской набережной. До Токарева в этой квартире жил народный артист СССР актер Михаил Пуговкин.
В своих интервью певец не раз говорил, что очень любит отдыхать на Южном берегу – прогуливаться по набережной, ходить пешком в горы и бороздить просторы Черного моря на яхте.
"Я бывал на многих курортах мира, а стало быть, могу сравнивать, но места, прекраснее Крыма, нет! Ялта — его жемчужина: здесь удивительные люди, воздух, который хочется пить горстями. Таких ощущений, как здесь, не переживал нигде", – сказал Токарев в одном из интервью.
Ялте посвящена отдельная песня артиста: "До сих пор я не пойму, толь в раю я, толь в Крыму - солнце, воздух, люди, море, горы. Бог, что Землю сотворил, людям Крым он подарил и его чудесные просторы".
Эта композиция под названием "Ялта" вошла в альбом "Крымское танго" (2014), полностью состоящего из песен о полуострове.
Как и Шуфутинскому, Токареву из-за гастролей в Крыму запретили выступать с концертами на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: