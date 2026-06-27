https://crimea.ria.ru/20260627/krymskiy-shanson-priznanie-v-lyubvi-k-krymu-v-neobychnom-muzykalnom-zhanre-1152882968.html

Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре

Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре

РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T15:31

2026-06-27T15:31

2026-06-27T15:31

михаил шуфутинский

с песней по крыму

музыка

культура

крым

ялта

коктебель

украина

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Любовь к Крыму не обошла стороной и шансонье. Корифеи этого жанра тоже вдохновлялись полуостровом.Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский хоть и эмигрировал в США в 1991 году, спустя почти 20 лет вернулся на Родину. Хотелось бы верить, что в том числе из-за Крыма, который любит трепетной любовью. В его репертуаре есть хиты "Крым", "Я поеду на юг" и "Море, море".Песня "Крым" вошла в один из самых популярных альбомов Шуфутинского "Наколочка", выпущенного в 2002 году. В ней шансонье поет о красотах полуострова: В 2024 году артист выпустил новую версию песни и включил ее в свой сборник хитов "Музыка любви".Песни о полуострове неоднократно звучали в Крыму, где Михаил Шуфутинский бывал с гастролями. За это певца в 2017 году внесли в так называемую базу данных "Миротворец", также против него Украина ввела санкции.Одна из последних песен Шуфутинского, воспевающая полуостров, называется "Коктебель". Ее написала Дарья Кузнецова, Шуфутинский лишь исполнил. По словам самого автора и исполнителя, он сразу согласился ее исполнять, потому что на него накатили воспоминания о детских каникулах в Коктебеле.Одновременно с песней артист создал и клип. В кадре – коктебельские пейзажи и достопримечательности, а также Ай-Петринская яйла, леса и горы Белогорского и Бахчисарайского районов, окрестности Солнечной Долины, Нового Света, виноградники и живописные дороги. И конечно, в клипе есть солнце и море.Еще один шансонье Вилли Токарев, также бывший советский эмигрант в США, впоследствии вернувшийся на родину, часто выступал с концертами на полуострове.К курортной столицей Крыма – Ялте - у артиста было особое отношение. В 2011 году Токарев купил квартиру в одном из старинных домов рядом с ялтинской набережной. До Токарева в этой квартире жил народный артист СССР актер Михаил Пуговкин.В своих интервью певец не раз говорил, что очень любит отдыхать на Южном берегу – прогуливаться по набережной, ходить пешком в горы и бороздить просторы Черного моря на яхте.Ялте посвящена отдельная песня артиста: "До сих пор я не пойму, толь в раю я, толь в Крыму - солнце, воздух, люди, море, горы. Бог, что Землю сотворил, людям Крым он подарил и его чудесные просторы".Эта композиция под названием "Ялта" вошла в альбом "Крымское танго" (2014), полностью состоящего из песен о полуострове.Как и Шуфутинскому, Токареву из-за гастролей в Крыму запретили выступать с концертами на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Шуфутинский о внесении его данных в базу "Миротворца": я буду ездить в Крым"Ялта – райский уголок на земле": Крым в жизни и творчестве Вилли Токарева

крым

ялта

коктебель

украина

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2026

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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