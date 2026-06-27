Крымский мост сейчас - обстановка после открытия
Крымский мост сейчас - обстановка после открытия
17:08 27.06.2026 (обновлено: 17:09 27.06.2026)
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра - в ней стоят 1300 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сказано в сообщении с данными на 17 часов 27 июня.
Мост был перекрыт с 15.48 до 16.50.
Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась. К 10 утра пробка оставалась только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 130 машин.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.