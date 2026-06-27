https://crimea.ria.ru/20260627/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-otkrytiya-1157213677.html

Крымский мост сейчас - обстановка после открытия

Крымский мост сейчас - обстановка после открытия - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Крымский мост сейчас - обстановка после открытия

К вечеру субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра - в ней стоят 1300 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T17:08

2026-06-27T17:08

2026-06-27T17:09

ситуация на дорогах крыма

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крым

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очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста образовалась пробка перед пунктами досмотра - в ней стоят 1300 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был перекрыт с 15.48 до 16.50.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась. К 10 утра пробка оставалась только со стороны Краснодарского края - проезда ждали 130 машин.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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